Modera alustas koostööd If Kindlustusega

If Kindlustuse jaoks on tegu osaga digitaliseerimisprotsessist. «Ifi laiem eesmärk on pakkuda oma klientidele väga mugavaid digitaalseid lahendusi. See, et oleme olnud juba mitmeid aastaid täielikult digitaalsele teenindusele keskendunud ning seejuures oma ärimahte ja ka turuosa jätkuvalt kasvatanud, näitab, et kliendid hindavad häid ja mugavaid lahendusi,» selgitas If Kindlustuse Baltikumi Mobility valdkonna juht Aksel Erik.