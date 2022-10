GRAAFIK ⟩ Millised Tallinna börsi aktsiad on odavad? Neid on õige mitu

Aktsia hinna/kasumi suhtarv ehk P/E näitab, mitmekordset viimase nelja kvartali kasumit on ettevõte turul väärt. Kasumi arvutamisel on kasutatud koondkasumi emaettevõttele kuuluvat osa.

Mida odavam näit, seda parem. Põhinimekirjas on ka viis ettevõtet, kellel seda näitu pole. Õigemini on see negatiivne, kuna ettevõtted on kahjumlikud – aktsionäri seisukohast.

Odaval aktsial võib selleks olla ka põhjus, mis vajab süüvimist. Kui ettevõttel on mingi häda küljes või väljavaade vilets, võib tegemist olla väärtuslõksuga. Samuti võis ettevõttel olla mingisugune suur ühekordne kasum, mis võib näidu väikeseks ajada.

Kunagi ei tasu osta aktsiat ainult suhtarvu näidu pärast. Tähtsad on ettevõtte arengud, tulevikuperspektiivid, juhtimise headus ja suuromanike väikeaktsionäridega arvestamine.

Silvano FG on sõltuv Venemaa, Valgevene ja Ukraina arengutest. Kui palju on sealsetel ametlikel valuutakurssidel seost reaalsusega, on suur küsimärk.

Mõnevõrra üllatav on, et Merko Ehituse aktsia on saadaval alla 10 hinna/kasumi näiduga. Ettevõtte juhtkond on korduvalt hoiatanud, et ehitusturul on raske.

Tallinna Kaubamaja P/E on 9, kuid seal võib olla mängus inflatsioonisurve tarbija rahakotile ja kasvav konkurents kaubanduses.