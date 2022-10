ÜLLATAV KÄIK ⟩ Modernmodular peatab alternatiivturule mineku protsessi

«Börsilt saadud konstruktiivne tagasiside ning ettevõttesisene analüüs viis tulemuseni, et kaalume börsileminekut peale käesoleva majandusaasta lõppu. Edasine plaan sõltub ka väärtpaberituru aktiivsusest. Seni jätkame tooteportfelli arendamist, et kasvatada Modernmodulari väikemajade müüki nii Eestis kui ka välisturgudel,» ütles Modernmodulari juhatuse liige Rasmus Eesmaa.

Modernmodulari põhitegevusala on Eestis toodetud väikemajade projekteerimine, tootmine ja ehitus. Ettevõte toodab väikemaju pindalaga 20–50 ruutmeetrit, hinnad algavad 40 000 eurost.

Eesmaa sõnul on Modernmodularil väga selge ärifookus: ettevõte müüb Eestis toodetud väikemaju, mis on mõeldud seal aasta ringi elamiseks. Välisturgudel teeb Modernmodular näiteks koostööd Saksamaa ehitusmarketite ketiga Hornbach.

Modernmodular on tänavu asutatud valdusfirma, mille tütarettevõte on Pinskom Eesti. Modernmodulari kaubamärgi all müüdavad väikemajad valmivad Viljandimaal asuvas ettevõttes Pinska ning majad tarnib ja paigaldab Modernmodulari tütarettevõte Pinskom Eesti.