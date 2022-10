Kaja Kallas avaldas, kus asub Eesti talvegaas

«Kui me vaatame puhtalt numbritele otsa, siis Eestil on erinevad tarnekanalid gaasi puhul. Meil on Klaipeda LNG-terminal, kus on 38 teravatt-tundi gaasi, Hamina LNG-terminal, kus on 1 teravatt-tund. Läti gaasihoidlas on 12,6 teravatt-tundi võimsust kogutud gaasi, GIPL ehk toru, mis on Leedu ja Poola vahel, see hetkel ei tööta ja LNG-terminal on siis 15 teravatt-tundi,» loetles peaminister. Kokku on see Kallase sõnul ligikaudu 66 teravatt-tundi erinevatest allikatest.