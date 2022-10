Tallinna Kaubamaja grupi kasum vähenes järsult, selles on majandusele kurjakuulutavad märgid

Kolmanda kvartali märksõnadeks olid tormiline inflatsioon ja energiakulude kasv, teatas ettevõte börsiteates. Samas juhitakse tähelepanu, et energiakulude kasv on sundinud mitmeid kohalikest väiketootjatest grupi kaubatarnijaid lõpetama oma tegevust, samuti sulgevad uksi kaubanduskeskustes kliendivoo vaates sünergiat pakkunud toitlustajad ja muud väikeettevõtted.

Ehkki hoogsa palgakasvu tõttu ei ole elanikkonna ostujõud langenud inflatsiooniga samas tempos, on tarbijad muutunud talveperioodi plahvatuslike eluasemekulude kasvu ootuses muude ostude tegemisel ettevaatlikuks. Seetõttu kasvas grupi jaesegmentide müügitulu mõõdukas tempos. Samas tegi ligi kolmekordse tõusu grupi soojuse- ja elektrikulu, moodustades kõige suurema osa kolmanda kvartali kasumi vähenemisest võrreldes 2021. aastaga.

Kaasnevate mõjudena näeme, et energiakulude kasv on sundinud mitmeid kohalikest väiketootjatest grupi kaubatarnijaid lõpetama oma tegevust, samuti sulgevad uksi kaubanduskeskustes kliendivoo vaates sünergiat pakkunud toitlustajad ja muud väikeettevõtted. See tendents võib omada kaudset ja pikema toimega negatiivset mõju Grupi majandustegevusele. Tööjõukulud kasvasid kolmandas kvartalis 11,5%, seejuures vähenes tegevuste optimeerimise tulemusena töötajate arv 3,1%.