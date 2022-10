GRAAFIK ⟩ Börsil on keskmine tootlus üliharuldane

Nii üllatav, kui see ka pole, on päriselus aktsiaturul keskmine aastatootlus üliharuldane. Seda sisuliselt ei eksisteeri.

Turgude ja aastatootluste varieeruvus on väga suur. Alates 1977. aastast on USA aktsiaturul toimuvat kajastava S&P 500 indeksi tootlus on ainult ühel aastal on olnud 8-10% vahemikus. Sageli on aastatootlused palju suuremad, sellest vahemikust väiksemad või suisa negatiivsed.