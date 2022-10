Modera käive kasvas üle 50%

«Tegutseme B2B- ehk äridele suunatud sektoris ning seetõttu on ka meie tulu kindlasti palju püsivam kui erasektoris, kus kliendid loobuvad lihtsamini pakutavatest toodetest. Meie puhul on teenuste eluiga klientide puhul loetav rohkem kui kahe-kolme aastaga ning teenustest loobumine suhteliselt kõrge barjääriga,» selgitas Modera juhatuse esimees Raido Toonekurg.

Vaadates tulevikku, läheb Moderal tema sõnul vastavalt IPO raames välja lubatud plaanidele. «Oleme suutnud viimased paar autosektori jaoks väga keerulist aastat kenasti hakkama saada ning oma plaane täita. Loomulikult on nõudnud see meeskonnalt väga suurt pingutust, kuid oleme liikumas planeeritud tempos,» ütles Modera juht.

«Arvestades viimasel aastal võidetud uusi kliente, saame öelda, et istume «õigete» läbirääkimiste laudade taga. See tähendab, et kliendid on rahvusvahelised ning projektide regioonid on suured,» lisas Toonekurg.