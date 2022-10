Nafta odavnes. Kas hinnalangus jõuab tanklatesse?

Brenti toornafta barrel odavnes hommikul 0,1%, 92,3 dollarile. Viimase viie päevaga on nafta odavnenud 5,5%. Eelmisel nädalal jõudis nafta hind ületada 98 dollari piiri, kuid on sealtmaalt allapoole tulnud.

Täna kirjutas Bloomberg, et OPEC+ tootmispiirangute tõttu võivad Venemaa naftale kehtestatavad sanktsioonid anda lääneriikidele tagasilöögi. Euroopa Liidus peaks praeguste plaanide järgi hakkama 5. detsembrist kehtima uued sanktsioonid, mille järgi ei Venemaa naftatankereid enam kindlustada. USA hinnangul võib see nafta hinna kõrgele ajada ning USA tahaks näha, et need kauplejad, mis veavad Venemaa naftat kehtestatud piirhindadega, võivad seda edasi teha.