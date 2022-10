SEB: langused võlakirjaturgudel on pensionifondid miinusesse viinud

Euro on siinse piirkonna investoreid sel aastal tema sõnul siiski tublisti aidanud – näiteks USA S&P 500 aktsiaindeks oli septembri lõpuks dollarites aasta algusest 22 protsenti, kuid eurodes vaid 9 protsenti miinuspoolel. «Arvestades, et eelmisel, 2021. aastal tõusis USA aktsiaindeks eurodes koguni 38 protsenti, ei tundugi see 9-protsendine langus sel aastal nii ebatavaline,» ütles Võrklaev.