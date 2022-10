Suurbritannia pensionifondid panid maailma võlakirjad värisema

Kui veel 21. septembril maksti USAs investeerimisjärgu võlakirjade eest 90 senti dollarilise nominaali kohta, siis nüüd kukkus see 86 sendini. Ühe Wall Streeti kauplemisfirma teatel on surve taga Suurbritannia pensionifondide hädamüügid.

Euroopas on võlakirjadesse pakendatud võimendusega laenud ehk CLOd tugeva müügisurve all. Austraalias on palutud investoreid, et nad teeksid pakutavatele hüpoteekvõlakirjadele pakkumisi. Aasia investeerimisjärgu võlakirjade tootlus on kahe kuu tipus.