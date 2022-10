LHV tõmbab Tallinna börsilt vaiba alt

Kuna börsil on äärmiselt palju väikesi tehingukorraldusi, võib tähendada, et näiteks ühe tehingukorraldusega 50 aktsia müümisel toimuvad reaalselt müügid 3 tehingus. Lihtsalt osta soovitakse väikeseid koguseid. Või vastupidi ostmisel, kus müüa tahetakse näpuotsaga. LHV puhul tähendab see, et klient tegi 3 tehingut, mitte ühe tehingu. Näiteks 1000 vähelikviidse aktsia müümisel võib see 100 tehingut tulla täis väga kiiresti. Selleks ei pea olema «aktiivne kaupleja».