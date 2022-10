Euroopa Keskpank võib finantsturgudele raskuseid põhjustada

Euroopa Keskpank on kümne aasta jooksul madala inflatsiooni tõstmiseks ostnud kokku 5 triljoni euroses mahus võlakirju. Nüüd on inflatsioon juba 10% ja turult tuleks võlakirju müües raha vähemaks korjata.

Keskpanga juht Christine Lagarde ütles sellel nädalal, et Euroopa Keskpanga võlakirjaportfelli vähendamise kõnelustega on alustatud ja need jätkuvad.