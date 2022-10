Maripuu: Eesti riigivõlakirjade pakkumist oleks saanud paremini teha

Seevastu Leedu ja Läti on aastakümneid võlakirju emiteerinud, sealhulgas pakkudes neid oma riigis ja viies võlakirjad kodubörsile. Eesti rahvusvahelised võlakirjad on Dublinis.

Seetõttu on näha, et praegu saavad Läti ja Leedu raha odavamalt, kuna investorid on nendega harjunud ning kodumaised investorid ei karda nii paaniliselt Vene piiri lähedust. Lisaks tegelevad seal riigid valitsuse võlakirju kodumaal pakkudes kohaliku kapitalituru arendamisega. Eestis on see töö - võlakirjaturu pool - aastakümneid tegemata.

Kunagi lasi riigile kuuluv Hüvitusfond välja palju seeriaid võlakirju, millega Tallinna börsil kaubeldi. Sellest ajast pole aga riik võlakirjadega Tallinna börsi uksele koputanud. Siis oli riigil tunnetus lõplikest investeerijatest. Kaasaajal emiteerib riigikassa lühiajalisi võlakirju diilerite vahendusel, mitte ei paku neid ise investoritele.

Võlakirju Eestis väikeinvestoritele pakkudes oleks siinselt turult võinud saada sadu miljoneid eurosid. Sellelt makstav intress oleks tulnud Eesti inimestele ja ettevõtetele ja seeläbi Eesti majandusse. Läti ja Leedu valitsused tegutsevad just selliselt. Nüüd aga liigub intress piiri taha.

«Loomulikult mõtleb tavaline inimene, et teema on väga spetsiifiline ja mind see ei puuduta. Ometi on sellel nii otsesed kui kaudsed mõjud. Nii kalliks lastud riigivõlakirja intress mõjutab kõiki Eesti inimesi, kes maksudega selle kinni maksavad,» rääkis ta. «Samuti on laenuturul tunnetuslik baasmäär, alla mille ka erasektoris pigem enam laenu anda väga ei taheta. See võib hakata otseselt mõjutama näiteks Eesti suurte taristu- ja muude ehitusprojektide hinda, kuid kaugema mõjuna ühel hetkel samuti näiteks kodulaenude maksumust, kuna lisaks euribori ehk tüüpilise baasintressimäära kerkimisele on näidatud ära Eesti uus riskipreemia.»