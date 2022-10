MUUTUNUD KINNISVARATURG ⟩ Soovitused müüjale, ostjale ja omanikule, kuidas ellu jääda

Kui ostjal on veel kaasas väljaprindid konkureerivatest pakkumistest, kuhu on peale soditud lisainfo ning omanike pakutud uued hinnad, ei jää see paberipatakas müüjale märkamata. See näitab veenvalt, et tal on aega oma kõrge hinnatasemega pirtsutada vaid vähesed minutid.

Et oma tõsiseltvõetavust võimendada, on kasulik juba enne esimese eluaseme külastamist käia läbi pangad ning teha selgeks, milline on laenuvõime (eeldusel muidugi, et ostetakse laenuga). Müüjale on nimelt väga värskendav kuulda, et inimesel on rahaasjad korras ning takistusi tehingu vormistamisel ei tule – see loob pinnase, et veel natuke hinnas läbi rääkida. Konkreetsust armastavad kõik, sest summad on suured.

Kui pind ja hind on paigas, siis polegi muud, kui notariaeg paika panna ja tehing lukku lüüa.

Kokkuvõte – korralik eeltöö loob eeldused edukaks läbirääkimiseks. Kroon on müüjate peast ostjate pähe veerenud ja seda tasub ära kasutada.

III vaade

Need paganama kõrged kõrvalkulud. Kuidas varaomanikuna ellu jääda?

Milliseks kütte- ja elektriarved kujunevad, ei tea veel keegi, aga midagi head külmad kuud ei too. Madalama sissetuleku ja/või kõrgema laenukoormusega inimestel võivad suured kommunaalarved ostujõu täielikult hävitada.

Vastu sügiskülmasid on raske imerohtu soovitada, sest ühe kuuga küttesüsteeme välja ei vaheta, kortermajadesse korterisiseseid kauglugejaid ei paigaldata ning odavaid küttepuid ka kuskil ei pakuta.