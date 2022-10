60/40 portfellid seisavad silmitsi viimase 100 aasta halvima tootlusega

«2022 (on) lihtne lugu inflatsiooni šokist, mis põhjustab intressimäärade šokki, mis omakorda ähvardab majanduslanguse šokki ja nn krediidisündmust; inflatsioonišokk ei ole veel läbi,» ütles Bank of America oma iganädalases aruandes, vahendab Reuters.

Kasvav inflatsioon, intressimäärade tõus, sõda Euroopas ja energiakriis on toonud 2022. aastal kaasa väärtuse languse kõigis varaklassides.

Aktsiaindeks S&P 500 on sel aastal langenud umbes 23%, olles ainuüksi alates augusti keskpaigast kaotanud 15%. Samuti on Euroopa-põhine STOXX 600 indeks sel aastal langenud umbes 20%.

Bank of America ütles EPFR-i andmete põhjal, et investorid on müünud võlakirju juba kaheksandat nädalat järjest, samas kui Euroopa aktsiafondid on 35 järjestikust nädalat näinud väljavoolu.

Niinimetatud 60/40 portfellid koosnevad tavaliselt 60% ulatuses aktsiatest ja ülejäänud 40% ulatuses fikseeritud sissetulekutest, mis enamasti on võlakirjad.

Bank of America sõnul on selliste portfellide aastane tootlus 2022. aastal olnud viimase 100 aasta halvim, samas kui «25/25/25/25/25» portfellide tootlus, mis sisaldavad võrdselt sularaha, tooraineid, aktsiaid ja võlakirju, on langenud 11,9%, mis on halvim tulemus alates 2008. aastast.