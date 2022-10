Valitsus tahab järgmise jupi Enefit Greenist kiiresti börsile viia

Praegu kuulub Eesti Energiale ehk riigile 77,2 protsenti Enefit Greeni aktsiapakist. Praegune valitsuskoalitsioon teatas juba kevadel, et plaanib järgmise osa Enefit Greenist börsile viia. Valitsus plaanib aga jätta enamusosaluse lõplikult enda kätte.

Reformierakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonilepingus on kokku lepitud, et jätkatakse riigile kuuluvate osaluste erastamiste ettevalmistamisega ning eesmärgiks on seatud viia börsile järgmine osa Enefit Greenist, märkis rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus kirjas riiklikule energiafirmale.