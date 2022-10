USA vastuseis dollari kallinemise peatamisele suretas Plaza 2 leppe

USA rahandusminister Janet Yellen väljendus pressikonverentsil selgelt, et Washingtonil puudub igasugune isu koordineeritud tegevuse järele, kuna dollari kallinemine on loomulik tulemus, sest erinevate maade rahapoliitika karmistamine käib erinevat sammu.

«Olen korduvalt öelnud, et Ameerika huvides on dollari kursi määramine turu poolt,» lausus ta. «Olen jätkuvalt sama meelt.»

Dollari eest tuleb välja käia juba peaaegu 150 jeeni – reedel maksis dollar 148,86 jeeni. Jaapani rahapoliitika tegijad on öelnud, et neil puudub kindel tase, mille pealt hakata sekkuma valuutaturule. Jaapani valuutadiplomaat Masato Kanda ütles reedel, et kui jeeni volatiilsus jätkub, on nad valmis mis tahes hetkel sekkuma.