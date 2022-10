Uus-Meremaalt tuli hoiatus, kuna kitsastes oludes noored loobuvad pensioniks raha kogumisest

Uus-Meremaal liidetakse noored tööjõuturule sisenejad kohe tööandja pensioniprogrammiga. Uus-Meremaa on süsteemselt väga hästi kogunud pensioniks säästmise statistikat, samal ajal kui teistes maades on lähenemine lünklikum. Seetõttu on see kaugel asuv maa parim koht, kus on näha trendide muutused.

12 kuu jooksul kuni juunini on pensioniks säästmisest loobunute arv kasvanud 6 protsendi võrra. See on suurim tõus maksuameti poolt alates 2012. aastast KiwiSaveri programmi kohta andmete kogumise algusest.

Mis on KiwiSaver programm? Uus-Meremaal saavad töötajad maksta igakuisest maksueelsest palgast 3–10 protsenti KiwiSaver programmi, millele tööandjad lisavad vähemalt kolm protsenti. Uus-Meremaa 5 miljonist elanikust on selle pensionisüsteemiga liitunud 3,2 miljonit inimest.

Loobuvad peamiselt noored. 28 protsenti loobunutest on vanuses 25–34 ja alla 45-aastased moodustavad kokku 70 protsenti loobunutest. Sarnaselt teiste riikidega on Uus-Meremaal inimeste eelarved ränga surve all, kuna inflatsioon on 32 aasta tipus.

Kuna kõik – bensiin, rent, toit, lasteaed – on kallinenud, vaatavad uusmeremaalased üha enam pensioniks kogumiseks kuluvale rahale kui võimalust katta jooksvaid järsult kasvanud kulusid.

«Inimeste loobumise põhiliseks põhjuseks on, et see käib neile üle jõu,» ütles OECD pensioniüksuse juht Stephanie Payet Bloombergile.

27-aastane Uus-Meremaa Põhjasaarel Taupos elav Cass Armitage tunneb seda omal nahal. Tema loobus KiwiSaverist juba 2019. aastal, kuna pidi kasvatama lahkumineku tõttu üksi 2-aastast tütart.