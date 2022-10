LHV kasum vähenes, pank loodab finantsplaanist mahajäämusel intressitulude kasvule

«Muutused Euroopa majanduskeskkonnas koos kaasneva hinnatõusuga suurendavad pankade jaoks laenuportfellide riske ja hoiustega seotud pikaajalisi kulusid. Samas on LHV laenuportfell püsinud seni kvaliteetsel tasemel, mis koos baasintressimäärade kasvuga lubab eeldada tulude ja kasumlikkuse kasvu lähitulevikus,» kommenteeris tulemusi LHV Groupi juhataja madis Toomsalu. «Leiame end täna kindlustusäri ja Ühendkuningriigi äritegevusega tuttavas kohas, kuna oleme ka varem uute strateegiliste tegevustega alustanud just keerulises majandusseisus. Kindlustustegevusega oleme küll juba hästi alustanud, kuid pikaajaliselt on suurem osa kasvust ees. Ühendkuningriigis oleme seni keskendunud finantsvahendajatele, mida praegune majanduskeskkond on mõjutanud ärimahtude lühiajalise vähenemise kaudu. Olulisem on siiski mahtude langusest edasine taastumine ning meie soov alustada pärast pangalitsentsi saamist ettevõtetele mõeldud laenutegevusega.»