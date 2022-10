Mündiharuldus osteti 4,2 miljoni dollariga

Teada on vaid 5 antud münti. Need mündid toodeti salaja 1913. aasta algul, kui juba oli teada, et järgmisel mündid tulevad uue disainiga, kirjutab Fox News.

Need haruldased mündid on hakanud ebanormaalselt sageli omaniku vahetama.

«Raske on uskuda, et kõik 3 eravalduses olevat 1913. aasta viiesendist on leidnud viimase 12 kuuga uue omaniku,» ütles GreatCollectionsi president Ian Russel. «Ma ei usu, et me näeme niipea neid münte taas turul. Selleks võib kuluda aastakümneid.»