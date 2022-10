Orkaan Ian puhus Swiss Re kahjumisse

«Ian oli tuulte kiirusega umbes 67 meetrit sekundis üks võimsamaid orkaane, mis on USA-s kunagi maabunud, ja tõi mõjutatud piirkondadesse mitte ainult äärmusliku tuule, vaid ka tormilained ja paduvihma,» märkis firma.

Swiss Re hindas, et saab tormiga seoses umbes 1,3 miljardi dollari väärtuses kindlustusnõudeid. Samas märgiti, et hinnang on esialgne ja võib muutuda.