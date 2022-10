Saksa investorite usaldus püsib terendava majanduslanguse eel madal

ZEW instituudi kuine baromeeter tõusis oktoobris -61,9 punktilt -59,2 punktini. Analüütikud olid oodanud, et näitaja langeb neljandat kuud järjest, kuna Saksa majandust räsivad rekordkiire inflatsioon ja lakke sööstnud energiahinnad.

Instituudi president Achim Wambach ütles, et ehkki vastanute ootused tuleva kuue kuu majandusoludele on veidi paranenud, on üldpilt endiselt sünge.

Ta märkis, et uuringus, kus negatiivne tulemus tähendab, et enamik investoreid on pessimistlikud, registreeriti järsk langus hinnangus praegustele majandusoludele.

Antud näitaja kukkus oktoobris 11,7 punkti võrra -72,2 punktile.

«Praegust majanduslikku olukorda hinnatakse taaskord oluliselt halvemaks kui eelneval kuul,» ütles Wambach.

«Tõenäosus, et reaalne sisemajanduse kogutoodang tulevatel kuudel langeb on märkimisväärselt suurenenud. Üldiselt on majanduse väljavaade taas halvenenud,» nentis ta.

Saksamaa valitsus teatas läinud nädalal, et prognooside kohaselt kahaneb riigi majandus järgmisel aastal Vene-Ukraina sõja tulemusel 0,4 protsenti.

Nagu ka teised Euroopa riigid, valmistub Saksamaa talvel energiakriisiks, mille on tinginud Vene gaasitarne seiskumine.

«Saksamaa on juba saanud raskema hoobi kui enamik teisi arenenud majandusi... arvestades selle suurt sõltuvust gaasist energiatootmises, energiaintensiivset tööstust ja tuginemist ekspordile,» ütles Capital Economicsi ökonomist Franziska Palmas.

«Prognoosime endiselt, et Saksamaad tabab tulevatel kuudel sügavaim langus euroala riikide lõikes,» lisas ta.