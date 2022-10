Kuidas nii? Nafta hind langeb, aga Eesti tankla tõstab hinda

Brenti toornafta barrel odavnes täna pärastlõunal 1,4% 90,3 dollarile. Nafta hind on sel nädalal valdavalt languses olnud. Viimase kolme kuuga on nafta hind langenud 15%. Võrreldes aasta alguse tasemega on nafta barrel kallinenud aga 16%. Kõrgema tipu tegi Brenti barrel eelmise nädala alguses, kui jõudis 98,8 dollari tasemele.