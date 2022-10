Handelsbanken teenis rekordkasumi

Osaliselt Venemaa sõjast Ukrainas tingitud kasvav inflatsioon on pannud keskpanku intressimäärasid tõstma. See suurendab Rootsi pankade intressitulusid, kuid samal ajal tühjendab inimeste ja ettevõtete kontosid ja survestab aktsiaturgu. Lähikvartalitel võib see viia kasvavate laenukahjumiteni. Praegu on Handelsbankeni laenukahjumid väikesed.