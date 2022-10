HOIATUS ⟩ Kodulaenud lähevad kallimaks, Euroopa Keskpangalt oodatakse taas suurt intressitõusu

«Inflatsioon on liiga kiire,» ütles Brian Martin ANZst Reutersile. «Vaja on järsku intressitõusu. Samal ajal peab keskpank kiikama ühe silmaga ka võlaintressivahesid, mille tõttu pole 0,75 protsendipunktist suurem intressitõus usutav.»

Euroopa Keskpanga intressimääraga sarnaselt liigub ka euribor, mis on Eestis paljude kodulaenude põhiintressimääraks, millele lisandub marginaal. Tasub arvestada, et järgmisel aastal kulub intressimakseks väga palju rohkem raha kui tänavu. Pole välistatud, et intressimakse summa kasvab sama suureks, kui on laenu igakuise tagasimakse summa.