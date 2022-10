Kunagine võlakirjaguru kritiseerib: fondijuhid võtavad tasu töö eest, mida nad ei tee

Nüüd räägib kunagine maailma suurima võlakirjafondi endine juht Bill Gross, et paljudel fondidel on kogutootlus (total return) nimes, aga nad ei suuda selle aasta suurte kahjumite järel olla selle nime väärilised.

Selle asemel, et pakkuda kaitset võlakirjaturu languse ajal, jooksevad nende fondide tootlused nii sarnaselt võlakirjaindeksitega, et nad on muutnud «vari»-indeksifondideks.

Gross märkis, et Pimco fondi ja Jeffrey Gundlachi DoubleLine kogutootluse võlakirjafond kaotasid aasta algusest vastavalt 17% ja 14%, Võrdluseks Bloombergi võlakirjaindeksi kaotus on 16%.

«Need kogutootlusefondid on aktiivselt juhitud fondid, kes saavad minna lühiajalistesse võlakirjadesse, kuid nad jahivad kõik indeksitootlust, mis on täpselt vastand kogutootluse juhtimisele,» kirjutas 78-aastane mees. Nad on unustanud selle, et strateegia eeldab investoritele kapitalikaitse pakkumist.

Väikeinvestorid, kes on ostnud need fondid oma pensionikontodele lootuses, et nad saavad kaitset stressi ajal, on saanud petta.

Pimco ja Doubleline’i pressiesindajad keeldus kommentaaridest Bloombergile.

Kui Pimco tõi selle strateegia turule, domineerisid võlakirjaturul osta- ja hoia strateegia, mis on tänapäeval väga populaarne aktsiaturul. Selle asemel, et passida ja koguda teenustasu oodates konkurentidega sarnaselt intressimakseid, võttis Gross aktiivselt positsioone võlakirjade kestvuse, tootluskurvi muutuste, krediidiriski, volatiilsuse ja derivatiivide osas. Tema strateegia aitas fondil lüüa aastakümneid võlakirjaindekseid ja tõi Grossile võlakirjakuninga tiitli.

Kui Gross lahkus osa meeskonnaga Pimcost 2014. aastal, kukkus võlakirjafondi maht 56 miljardi dollarini. Selle tippmaht oli 2013. aastal 293 miljardit dollarit.

Gross oli nõus, et võlakirjaturul on raske ja isegi lühiajalistesse võlakirjadesse investeeriva fondi tootlus on miinuses.

«Aga -15%?» pahandas ta. Tema sõnul oleks pidanud sellised fondid aasta algusest teenima 2%.

Ta soovitas, et vahetage nende fondide nimed reaalsusele vastavaks või pöörduge tagasi esialgse kogutootlusfondide kontseptsiooni juurde.