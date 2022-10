Aasia börsid langevad, Hongkongi börs on tagasi aastas 2009

Hongkongi börs on kukkunud tagasi aastasse 2009. Investoritele ei meeldinud, et Hiinast Hongkongi valitsema määratud kuberneri John Lee kõnes ei räägitud midagi majandusest. Investorid kardavad üleilmset majanduskasvu aeglustumise ja keskpankade intressitõstmise mõju.

Hongkongi majandus on languses.

«Kauplejaid pani muretsema, et Hongkongi valitsus on uskumatult vaikne peamiste majandusindikaatorite osas,» ütles UBSi globaalse varahalduse piirkonnajuht Kelvin Tay. Ta lisas, et investorid kardavad ka Hiina majanduse väljavaadet ja keset kompartei kongressi koroonajuhtumite arvu suurenemist.