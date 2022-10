LHV Group valis uued juhatuse liikmed

LHV Group on valdusettevõte, mille tütarettevõteteks on krediidiasutus, varahaldusettevõte ja kahjukindlustusselts. Lisaks on LHV Group asutamas uut panka Ühendkuningriigis.

Toomsalu on alates 2016. aastast LHV Groupi juhatuse liige. Ta on LHV Panga, LHV Varahalduse, LHV Kindlustuse ja EveryPay nõukogu esimees ning kuulub LHV Finance'i nõukogusse. Ta on ka LHV UK juhatuse esimees ja FinanceEstonia juhatuse liige. Toomsalule ja temaga seotud isikule kuulub 1 031 090 LHV Groupi aktsiat ehk 0,33-protsendine osalus. Lisaks on tal võimalik omandada 2020.–2022. aastal väljastatud optsioonide eest kokku 860 310 grupi aktsiat.