Hermes plaanib suurt hinnatõusu: rikaste rahaprobleemidest pole vähimatki märki

See krokodillinahast Birkini käekott maksis 2007. aastal 129 000 dollarit

Kui tavaliselt on Birkini käekottide tootja Hermes tõstnud aastas toodete hinda 1,5–2 protsenti, siis 2023. aastal on plaanis tõsta hinda 5–10 protsenti. Ettevõtte kulud on kasvanud ja valuutakursid kõiguvad. Samas kasvas kolmanda kvartali käive kiiresti ja pole märkegi nõudluse jahtumisest.