Hermes plaanib suurt hinnatõusu: rikaste rahaprobleemidest pole vähimatki märku

See krokodillinahast Birkini käekott maksis 2007. aastal 129 000 dollarit

Kui tavaliselt on Birkini käekottide tootja Hermes tõstnud aastas toodete hinda 1,5–2%, siis 2023. aastal on plaanis tõsta hinda 5–10%. Ettevõtte kulud on kasvanud ja valuutakursid kõiguvad. Samas kasvas kolmanda kvartali käive kiiresti ja pole märkegi nõudluse jahtumisest.