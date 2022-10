Uskumatu rahaauk: Saksamaa energiafirma päästmiseks läheb nüüd veel suurem summa

Saksa lehega rääkinud Uniperi olukorda tundev anonüümseks jääda soovinud allikas arvas, et nüüd läheb firmal tarvis kuni 40 miljardit eurot juurde. See teade tuleb seda ootamatumalt, et viimati sai ettevõte raha alles septembris: siis loodi energiakontsernile päästepakett, milleks kulus 26,5 miljardit eurot maksumaksja raha.

Uniper sattus hätta suve hakul, kui selgus, et Venemaalt enam vajalikus koguses gaasi ei saa ning turult ostes on hind mitmekordne. Kuna tarbijatega tehtud lepingud on Saksamaal valdavalt fikseeritud ja pikaajalised, ei tohtinud energaiettevõte neid muuta ning sattus raskustesse. Tegu on Saksamaa ühe suurima energiafirmaga, sellepärast ettevõtetet riiklikult päästa püütaksegi. Uniperi puhul kardeti ka nn Lehmani momenti - et kui juba üks suur energiakontsern pankrotti läheb, järgnevad sellele ka teised.