Tesla aktsia hind langes seoses oodatust viletsama tulevikuväljavaatega

Tesla aktsia, mis on tänavu seni kaotanud 37%, langes neljapäeval Eesti aja järgi kella kuuese seisuga enam kui 4%, kuna Wall Streeti analüütikud muretsesid, et elektriautode tootja kasvutempo võib olla kiire inflatsiooni ja logistiliste probleemide tõttu takerdunud, vahendab Reuters.

Tesla tegevjuht Elon Musk ütles kasumijärgses kõnes, et «nõudlus on veidi keerulisem» kui muidu, samas kordas ta, et ettevõte on äärmiselt kindel rekordilise neljanda kvartali osas.