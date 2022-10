Poola sai võlakirjašoki osaliseks, riik mängib püssirohutünniga

«Lõtv eelarvepoliitika koos lõdva rahapoliitikaga on halvim kombinatsioon,» ütles abrdn fondijuht Viktor Szabo Bloombergile. «Poola selline segu on praeguses olukorras täiesti sobimatu nii investoritele kui inflatsioonile.»

Kuid ega vaid Poola võlakirjadesse investeerijad ei kanna kaotusi. Poola aktsiaindeks WIG20 on tänavu kukkunud 38%. Zlott on odavnenud euro suhtes 4% ja USA dollari suhtes 17%.

Poola näitajad on kohutavad. Inflatsioon on 17,2%, reaalintressimäär on kahekohaliselt negatiivne, riigil on nii eelarve- kui ka jooksevkonto miinuses. Majanduskasv sõltub Saksamaa nõudlusest, mis võib koos euroalaga olla varsti majanduslanguses.