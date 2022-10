Võimas tagasitulek: Wise jõudis saatanlikule tasemele

Maailma tuntuim Eesti börsiettevõte on alates suve keskpaiga madalseisust hoo sisse saanu. Kui juulikuus vajus aktsia 2,9 naela tasemele, siis tänaseks on väärtpaber kerkinud 6,66 naelani - tõus tervelt 129%.

Viimati teatas ettevõte, et asub nüüd teenustasusid tõstma ning see uudis meeldis investoritele väga.

Wise'i aktsia jõudis Londoni börsile eelmise aasta juulikuus. Esimese kauplemispäeva hinnaks kujunes 9,65 naela, nii et need, kes aktsiat esimeste seas haarasid, peavad investeeringu kasumisse jõudmist veel ootama - nende jaoks on aktsia veel 31% miinuses. Need, kes ostsid aktsiat juulikuise madalseisu ajal, saavad nüüd nautida enam kui kahekordset tõusu.