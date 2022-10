Eestis algas täna uus aktsiapakkumine

Avalikult pakutakse kuni 123 152 Molneri lihtaktsiat. Juhul, kui huvi pakkumise vastu on suur ja investorite nõudlus ületab pakutavate aktsiate arvu, on Emitendil õigus suurendada pakkumise aktsiate arvu kuni 147 783 aktsiani.

Pakkumise eeldatav tulu on ligikaudu 1 000 000 eurot, ülemärkimise puhul pakkumise mahu suurendamise korral kuni 1 200 000 eurot. Molner kavatseb pakkumise tulu kasutada ennekõike oma meeskonna kasvatamiseks ja uute toodete turule toomiseks aga ka Molneri laborivõimekuse kasvatamiseks, mis toetab Molneri kiiret kasvu.

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 24. oktoobril 2022 kell 10.00 ning lõppeb 4. novembril 2022 kell 16.00 (Eesti aja järgi).

Pakutava aktsia hind on 8,12 eurot, millest 1,00 euro on nimiväärtus ja 7,12 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.