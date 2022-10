Xi võit tõi Hongkongi börsil kaasa paanikamüügid

Investorid hindavad, et Xi jätkamisega jätkub ka sügavat pettumust toonud koroona nulltolerantsipoliitika ja riigiettevõtete soosimine. Tehnoloogiagigantide Alibaba, JD.com ja Meituani aktsiad kukkusid vähemalt 10%. Investorid on skeptilised selle suhtes, et Xi ja tema liitlased kavatseksid hoogustada eraettevõtlust.