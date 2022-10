Robuse tooted jõuavad Põhjamaade jaekettide sortimenti

Robuse juhi Mikk-Alvar Olle sõnul on jaekettidega liitumisel oluline rolli nii bränditeadlikkuse tõstmisel kui müügimahtude suurendamisel. «Seni on Robuse peamiseks turustuskanaliks olnud internet, kuid uute turgude võitmisel on oluliseks lüliks ka jaeketid,» märkis Olle.