Ära armu börsil: 7 nippi uutele investoritele

2. Ära armu ettevõttesse

«Kui näeme, et ettevõttel, millesse oleme investeerinud, läheb hästi, siis on lihtne sellesse ülepeakaela armuda ja unustada, et ostsime aktsia investeeringuna. Pidage alati meeles – ostsite need aktsiad raha teenimiseks,» hoiatab Manturov. Kui mõni põhitegur, mis ajendas teid ettevõtte aktsiaid ostma, muutub, kaaluge tõsiselt müüki.

3. Kannatlikkuse puudumine

Aeglane ja stabiilne lähenemine portfelli kasvule muudab seda pikemas perspektiivis kasumlikumaks. Eeldus, et portfell kasvab iga päev hüppeliselt ja «asjast ette ruttamine» on katastroofi retsept. See tähendab, et peate säilitama realistlikud ootused portfelli kasvu ja tootluse aja kohta.

4. «Overtrading» (ülekauplemine)

Positsioonide vahetamine või ühest kohast teise hüppamine on veel üks kasumitapja. Tehingukulud võivad oluliselt mõjutada lõpptulemust, rääkimata kaotatud võimalustest, mis on seotud nutikate investeeringute pikaajalise kasumi kaotamisega.

5. Kannatad kahjusid, kui sellel pole enam mõtet

See tähendab, et talute kaotavat positsiooni, kuni see naaseb algse väärtuse juurde. Käitumisrahandus nimetab seda «kognitiivseks eksimuseks». Kaotusest aru saamata kaotavad investorid tegelikult kahel viisil. Esiteks väldivad nad raha kaotavate aktsiate müüki, mis võivad langeda kuni väärtusetuks muutumiseni. Teiseks on need investeerimisfondide efektiivsemaks kasutamise maha magatud võimalused.

6. Mitmekesistamise reegel