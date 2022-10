Harju Elekter kasvatas kasumit ja korrastab tegevusloogikat

Harju Elektri kolmanda kvartali tulemused andsid hetkeks põhjust rõõmustada, sest kontsern saavutas põhitegevusega rekordilise müügitulu ja parandas kasumlikkust. Tänases ebastabiilses keskkonnas on keeruline tulevikku ja kasumlikkuse jätkumist ennustada, kuid positiivne on see, et Harju Elektril on klientidelt rekordiliselt tellimusi. Käib igapäevane töö hindade tõstmiseks, tarneprobleemide lahendamiseks ja uuteks raamhangeteks valmistumiseks, teatas ettevõte börsile.