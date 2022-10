Swedbank Eestis vähenesid hoiused, laenud kasvasid ja intressitulu kasvas mühinal

Swedbanki juhi Olavi Lepa sõnul olid panga äritulemused kolmandas kvartalis head. «Kuigi väliskeskkond on negatiivne, püsib meie krediidiportfelli kvaliteet tugevana. Samas on kõrge hinnakasv ja jätkuv sõda Ukrainas pannud suure surve alla ettevõtete rahavood ja likviidsuse,» selgitas ta ja lisas, et enamik ettevõtteid on siiani selle survega hakkama saanud, kuid on selge, et aasta lõpp ja uue algus kergendust ei too.