Tallinkil on parim kolmanda kvartali tulemus alates 2019. aastast

«Tulemusi mõjutas osalt reisijate kindlustunde kasv ja reisijate arvu kerkimine kohati juba 2019. aasta tasemele, eriti käesoleva aasta juulikuus, aga kahtlemata peegeldavad head tulemused ka meie ettevõtte muutunud tegevussuundi. Pandeemia algusest peale on Tallinki laevad olnud väga nõutud kai äärsete majutuslaevadena mitmes riigis, mis on võimaldanud meil vähem toetuda loodetud reisija kindlustunde taastumisele ja leida alternatiivseid tuluallikaid. See uus tuluallikas, isegi kui see on ajutise iseloomuga, on eriti abiks meile just reisimise madalhooajal, mistõttu ka mitu meie ettevõtte laeva on välja prahitud sügis-talviseks perioodiks. Mõistagi oleme me väga teadlikud, et see tekitab ebamugavust meie reisijatele, kel on vähem väljumisi, mille vahel valida, kuid meie jaoks on väga tähtis vähendada riske meie äritegevusele praegusel ebakindlal ajal,» märkis ta.