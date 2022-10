Arco Vara kaotas üheksa kuuga kasumit käibekasvule vaatamata

Kolmanda kvartali ärikasumiks kujunes 659 000 eurot ja puhaskasumiks 556 000 eurot. Need näitajad on mullusest paremad, mil kolmandas kvartalis teeniti ärikasumit 294 000 eurot ja puhaskasumit 202 000 eurot.

Arco Vara tegevjuhi Miko Niinemäe sõnul annab turu jahtumisest märku eelkõige see, et päringuid uusarendustele tuleb vähem. «Näeme seda oma praegu ehituses oleva Kodulahe Rannakalda etapi pealt. Samas pole seal tänase seisuga ühtegi lepingust taganenud klienti ning hoonest on eelmüüdud ligikaudu 35 protsenti. Meie tütarettevõtte Arco Tarc meeskond on Kodulahe Rannakalda ehitusega graafikus nii ehituskiiruse kui eelarve osas,» kinnitas Niinemäe.

Uusi arenguid on ka Arco Vara teisel turul Bulgaarias. «Botanica Lozen Residencesi eramute arendus sai kolmandas kvartalis ehitusloa ja ehkki meie algne eesmärk nägi ette samas kvartalis juba ka ehituse alustamist, siis see lükkus natuke edasi. Väga peatselt saame aga ka selle koha pealt investoreid heade sõnumitega rõõmustada,» märkis Niinemäe.

Niinemäe sõnul on tänases majanduskeskkonnas näha koduostjate kahtlusi tuleviku ees. «Kindlasti on selles oma osa meedial, kus praegu on fookuses võimalikud dramaatilised stsenaariumid. Kinnisvaraarendus nõuab aga pikka plaani ning selge on seegi, et arendus- ja ehitustegevus ei peatu. Arco Vara meeskonnal tuleb jätkata kasvu jõudmaks 2026. aasta eesmärgini arendada igal aastal vähemalt 200 korterit,» toonitas ta.