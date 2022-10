Börsi alternatiivturule pürgiv J. Molner selgitab juhi ametiaega Teligentis

J.Molneri asutaja ja tegevjuht Grenfell-Gardner töötas varem ravimifirma Teligent tegevjuhina. Kõnealune kohtuvaidlus lõppes kokkuleppega ja pooled olid nõus, et süüd ei olnud, selgitas J. Molner börsile.

«J. Molner AS on iseseisev ettevõte, mis ei ole Teligentiga seotud. 2020. aastal omandas Molner 2015. aastal Tallinnasse Teligenti rajatud labori. See vastab standarditele, mis on vajalikud ravimite väljatöötamiseks ja turule toomiseks ELi ja FDA hea tootmistava alusel,» ütles Molneri juhatuse liige Jason Grenfell-Gardner.

«Minu varasem roll Teligentis on kirjas ettevõtte tutvustuses ja minu ametiajal kasvas Teligenti tulu 5 miljonilt USA dollarilt aastas 66 miljonile, ning kogu ravimiportfell kasvas nullist 2012. aastal 79-ni aastal 2020. Samas ettevõttel oli väljakutseid, millest olen isiklikult õppinud. Lahkusin Teligenti tegevjuhi kohalt 4. veebruaril 2020,» selgitas ta.

Ta lisas, et Teligenti juhtum lõppes kokkuleppega ja pooled olid nõus, et süüd ei olnud. «Teligenti avaldused selles asjas on avalikud ja kõik juhtumi kohta tehtud avaldused pidid piirduma kohtuvaidlusega,» lausus ta.