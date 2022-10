RAHAPESU VILJAD ⟩ Investorid on vaimustuses, Danske Banki ähvardab Eesti rahapesu tõttu kõigest paari miljardi eurone trahv

Seni on pank eraldanud võimalikeks rahapesukahjudeks 2018. aastal kõigest 1,5 miljardit Taani krooni.

Pangajuht Carsten Egeriis märkis, et panganduse põhitegevuse kasum oli vaatamata katsumusterohketele oludele tugev.

Kuna pank on olnud konsultatsioonides USA justiitsministeeriumi, väärtpaberijärelevalve ja Taani politseiüksusega, on Danske Bank nüüd võimeline usaldusväärselt hindama Eestis toimunud rahapesu potentsiaalset rahalist mõju pangale, milleks on 15,5 miljardit Taani krooni. Ametivõimudega jätkuvad arutelud, kuidas olukorda lahendada. Pank loodab võimudelt koordineeritud vastust aasta lõpuks, kuid ajastus pole panga kontrollitav.