Hansapanga asutaja ei kibele LHV aktsiaid müüma

Milline oli teie esimene investeering?

Tollel ajal oli turul palju pangaaktsiaid. Kui ei oleks Hansapangas töötanud, kas siis oleks julgenud sinna investeerida?

Päris keeruline on end tagasi mõelda 30 aasta taha. Mingit sorti riskijulgust oleks mul olnud ajal, kui sööstsime turumajandusse. Kas oleks taibanud neid õigeid investeeringuid üles leida, seda ei oska öelda. Börsimängudega on sedasi, et kui sul on päris raha mängus, siis hakkavad käed hoopis kergemini ja rohkem värisema.