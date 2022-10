Eesti Pank peatab tootmisvea tõttu ajutiselt Liivimaa kuldmündi müügi

Müntide osalise kontrolli tulemusena on tuvastatud, et nende seas on tootmispraaki ja kõik mündid vajavad täiendavat kvaliteedikontrolli. Enamikul juhtudel ei saa defekti palja silmaga tuvastada, seda näeb pigem mikroskoobi või luubiga.

Eesti Panga sularahaosakonna juhataja Rait Roosve sõnul on oluline, et kui inimesed hakkavad ostetud kuldmünti lähemalt kontrollima, ei tohiks ise avada mündikapslit, kuna avamise käigus võib kergesti kahjustada mündi pinda.

Eesti Pank koostöös mündid verminud Portugali rahapajaga analüüsib kiirkorras põhjuseid, miks võis tootmisviga tekkida, ja et see enam ei korduks.

Juhised kuldmündi ostnud inimestele

1) Omniva e-poest ostetud mündid. Kõikidele ostjatele saadetakse e-kiri, milles antakse täpsem info tellimuse kohta. See kiri tuleb eeldatavasti lähipäevil, kui keskpank on müntide tootjalt saanud rohkem teavet. Kiri saadetakse kõikidele ostjatele sõltumata sellest, kas nad on juba mündi kätte saanud või mitte. Igal juhul on inimestel võimalik kas ostust taganeda või saada kvaliteetne uus münt.

2) Eesti Panga muuseumipoest ostetud mündid. Keskpank palub inimestel tuua ostetud mündid tagasi muuseumipoodi kvaliteedikontrolli. Seejärel on ostjal võimalus kas ostust taganeda ja raha tagasi saada või lepitakse kokku, et tootmispraagiga münt vahetatakse välja kvaliteetse uue mündi vastu.