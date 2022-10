Credit Suisse tahab saada tugevaks nagu Šveitsi mäed, kuid aktsia kukkus järsult

«Tekib selline kiirustamise tunne,» kirjutasid Goldman Sachsi analüütikud. «See on sügavalt poolik plaan, kus pole piisavalt detaile.»

Ka Morningstari analüütik Johann Scholtz ütles Reutersile, et plaanist on palju detaile puudu.

Skandaalide ja kahjumite jadast vabanemiseks plaanib pank koondada 2025. aasta lõpuks umbes 9000 töötajat 43 000st. Pangast eraldatakse investeerimispank, mille baasil luuakse CS First Boston.

Senised investorid on ka väga kriitilised Saudi National Banki üle, kes saab 1,5 miljardi frangi eest pangas 9,9% osaluse. See pank kuulub Saudi Araabia valitsusele.

Enam kui 3% Credit Suisse’i aktsiatest esindava Ethose juht Vincent Kaufmann ütles, et pooliku plaani alusel tulev seniste aktsionäride osaluse vähenemine pole hea.

«Plaani elluviimine sõltub oluliselt nende kontrolli alt väljas olevatest majandusjõududest,» ütles Janney Montgomery Scott analüüsidirektor Chris Marinac. «Kui turuolud oleksid head, siis tõenäoliselt oleks plaanist pangale kasu. Kuid meil on siiski 2022. aasta sügis koos kaasneva ebaselgusega... Neil läheb raskeks, kuid see on tiik kus Credit Suisse peab ujuma.»