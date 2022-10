Kas aktsiaturgude uus tõusufaas on alanud?

Seda statistika uurides näeme, et arvuliselt tegid enamus aktsiatest oma 52 nädala põhjad mai kuus. 48% kõigist USA aktsiatest ehk ca 4400 aktsiat tegid oma 52 nädala põhja mais. Reede 21. oktoobri seisuga tegid uusi 52 nädala põhjasid vaid 1645 aktsiat ehk 18% USA aktsiatest.

Uute 52 nädala tippude madalaim hetk oli juulis. Siis tegid kõigest 116 aktsiat ehk 1% USA aktsiatest oma viimase 52 nädala tipud. Reedese seisuga tegi oma 52 nädala tippe 357 USA börsidel noteeritud aktsiat ehk ligikaudu 4% aktsiatest.

Otsime veel vihjeid

52 nädala tipud ja põhjad on päris aeglane indikaator. 52 nädalat on ju terve aasta. Vaatame korraks pisut kiiremat indikaatorit - viimase 63 kauplemispäeva ehk viimase 3 kuu tippusid ja põhjasid.

Seda tehes näeme, et S&P 500 indeksis olevate aktsiate arv, mis teevad oma viimase 3 kuu põhjasid, on praktiliselt kokku kuivanud. Ja seda vaatamata asjaolule, et S&P 500 indeks ise tegi alles 13. oktoobril oma selle aasta senise päevasisese põhja. Huvitav, kas pole?!

Seega indeks tervikuna langeb, kuid arvuliselt järjest vähem aktsiaid näitab nõrkust. Languse tegid ja seda vedasid suured klotsid ehk suured tehnoloogiaettevõtted.

Kuidas on lood viimase 3 kuu uute tippudega? Statistikat uurides näeme, et selliste aktsiate arv on tasapisi kasvama hakanud. Tõsi, veel liiga vähe, et hõigata välja uue pullituru algust, kuid see positiivne areng on selgelt silmaga näha.

Mida siis oodata?