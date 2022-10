Ekspress Grupi üheksa kuu kasum vähenes 11 protsenti

Töötajate arv kasvas

30. septembri seisuga oli kontsernis 861 töötajat, 132 töötajat rohkem võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Kasvu taga on suures osas 56 töötajat, kes lisandusid 2021. aasta lõpus omandatud OÜ Geenius Meedia ja 2022. aasta suvel omandatud ELTA uudisteagentuuri arvelt. 76 töötajat lisandus teistes ettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus.

Arvestades üldist majandusolukorda on Ekspress ettevõtte teatel valikuliselt korrigeerinud töötajate palkasid hoidmaks parimaid. Lisaks on alustatud kulukärbetega ning koondamistega, seda eriti Lätis, kus reklaamimüük on jäänud kontserni sisemistele eesmärkidele alla.