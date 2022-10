Investor Jaak Roosaare: noored võiksid varakult tööle minna

Enda esimesed arvestavad sissetulekud teenis Roosaare tudengina ühingu Southwestern Advantage programmi raames suviti ukselt-uksele raamatuid müües. Sarnaselt Roosarele on ka teised Eesti noored käinud Ameerika Ühendriikides raamatud müümas. Lisaks on programm Southwestern Advantage andnud gümnasistidele üle 400 raha- ja ettevõtlusteemalise koolitunni ning koolitanud kooliõpilaste idufirmasid, kõrgkoolide müügijuhtimise tudengeid ja õpilasfirmasid.

«Kui tippinvestorite teemaks on praegu pigem küsimus, kuhu oma raha karuturul paigutada või kust see kasvavateks arveteks välja võluda, siis usun, et samu põhimõttelisi teadmisi võiks vabalt käsitleda ka kooli viimastes klassides õppekavade raames», sõnas Roosaare. Ta lisas, et siis ei peaks noor tulevikus oma säästudega praktikas õppetunde saama, vaid oskaks siis juba oma teadmiste põhjalt kasulikke otsuseid teha.